Емельяненко анонсировал новый бой

https://static.news.ru/photo/e19f7ab8-79ad-11eb-9cda-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко рассказал о предстоящем бое с соотечественником Владимиром Минеевым.

В интервью, опубликованном на YouTube-канале «Ушатайка», спортсмен заявил, что договорился о бое с Минеевым по правилам бокса. Бойцы уже поставили подписи в контрактах. При этом Емельяненко отметил, что дата и место проведения поединка пока неизвестны.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава промоутерской компании M-1 Global и бывший менеджер Фёдора Емельяненко Вадим Финкельштейн рассказал, почему в 2012 году не удалось организовать бой легендарного российского тяжеловеса с американцем Броком Леснаром.

Александр Емельяненко — российский боец смешанных единоборств. Бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по самбо, мастер спорта России по самбо, мастер спорта России международного класса по боевому самбо, мастер спорта России по дзюдо. Дебют Емельяненко на боксёрском ринге состоялся 3 октября 2009 года на благотворительном турнире, посвящённом памяти основателя российского профессионального бокса Липинского. Соперником Емельяненко стал Хизир Плиев, также проводивший свой первый бой в профессиональной карьере. После отведённых четырёх раундов судьи большинством голосов объявили ничью.