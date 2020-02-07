Экс-глава правительства России и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев подписался в Instagram на страничку визового центра, но быстро отписался от неё.
О единственной, но недолгой подписке Медведева
А вообще странно, конечно. Как так вышло? Одна подписка, и то наша, — заявили журналистам сотрудники центра.
Чуть позже Медведев отписался от страницы визового центра. На это представитель организации сказал: «Вижу, печалька».
В январе, сразу после отставки, Медведев отписался от страницы правительства, которая была единственной, за которой он следил.
15 января 2020 года кабинет министров в полном составе ушёл в отставку. На следующий день Госдума согласовала кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра.
Как писал NEWS.ru, Кремль объяснил отставку кабмина Медведева «новыми задачами и оценками», которые президент озвучил 15 января в ежегодном послании.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен