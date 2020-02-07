https://static.news.ru/photo/d900c252-49d1-11ea-8c21-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экс-глава правительства России и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев подписался в Instagram на страничку визового центра, но быстро отписался от неё.

О единственной, но недолгой подписке Медведева сообщила «Фонтанка». В издании отметили, что в визовом центре, на который подписался Медведев, не увидели в этом ничего странного, хотя новость их и «повеселила».

А вообще странно, конечно. Как так вышло? Одна подписка, и то наша, — заявили журналистам сотрудники центра.

Чуть позже Медведев отписался от страницы визового центра. На это представитель организации сказал: «Вижу, печалька».

В январе, сразу после отставки, Медведев отписался от страницы правительства, которая была единственной, за которой он следил.

15 января 2020 года кабинет министров в полном составе ушёл в отставку. На следующий день Госдума согласовала кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра.

Как писал NEWS.ru, Кремль объяснил отставку кабмина Медведева «новыми задачами и оценками», которые президент озвучил 15 января в ежегодном послании.