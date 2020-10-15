Медики в РФ провели более 52 млн тестов на COVID-19

https://static.news.ru/photo/4f9cad00-0eac-11eb-ac50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории России с начала пандемии медицинские специалисты провели более 52,2 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции нового типа. Об этом 15 октября сообщили представители пресс-службы Роспотребнадзора.

Отмечается, что за прошедшие 24 часа в стране было проведено 478 тысяч тестов на COVID-19. На данный момент под наблюдением докторов из-за подозрений на заражение остаются 286 630 россиян.

В РФ проведено более 52,2 миллиона тестов на коронавирус, — цитирует РИА Новости пресс-службу Роспотребнадзора.

По последней информации, в России COVID-19 заразились 1 340 409 человек. За время пандемии от коронавируса вылечились 1 039 705 жителей РФ. Скончались от инфекции 23 205 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, вице-премьер РФ Татьяна Голикова оценила ситуацию с коронавирусом как нестабильную в 29 регионах. Об этом она заявила на совещании президента РФ с членами правительства.