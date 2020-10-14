Власти РФ назвали нестабильной ситуацию с коронавирусом в 29 регионах

https://static.news.ru/photo/e3ca78d8-0e23-11eb-be99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова оценила ситуацию с коронавирусом как нестабильную в 29 регионах. Об этом она заявила на совещании президента РФ с членами правительства.

В регионах ситуация различается, по состоянию на конец прошлой рабочей недели в 38 наблюдался рост заболеваемости, в 29 — ситуация нестабильная, — цитирует Голикову РИА Новости.

Она добавила, что при этом в 18 регионах фиксируется стабилизация заболеваемости.

Как писал NEWS.ru, высокий прирост числа заболевших коронавирусом в первую очередь приходится на крупные российские города. Более 60% этого прироста сейчас зафиксировано в Москве.

Она также добавила, что резкое увеличение выявленных заболевших коронавирусом было ожидаемо, потому что это связано с одновременным возвращением на работу «больших трудовых коллективов». Кроме того, в осенний период всегда фиксируется больше ОРВИ, гриппа и пневмоний.