Голикова назвала город с самым высоким приростом заболевших COVID-19

https://static.news.ru/photo/691e36b6-0490-11eb-a059-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Высокий прирост числа заболевших коронавирусом в первую очередь приходится на крупные российские города. Более 60% этого прироста сейчас зафиксировано в Москве, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Первыми, кто подвергается росту, — это крупные города, где большая плотность населения. Первой стала Москва: порядка 60% этого прироста приходится сейчас на город Москву, — цитирует РИА Новости Голикову.

Она также добавила, что резкое увеличение выявленных заболевших коронавирусом было ожидаемо, потому что это связано с одновременным возвращением на работу «больших трудовых коллективов». Кроме того, в осенний период всегда фиксируется больше ОРВИ, гриппа и пневмоний.

Сегодняшняя ситуация принципиально отличается от той, которая была у нас в начале пандемии. Тогда мы только готовились, это был неизвестный вирус. Сейчас мы понимаем, с чем мы имеем дело, — подчеркнула Голикова.

Как писал NEWS.ru, коэффициент распространения коронавируса в России опустился до 1,14. Показатель, демонстрирующий, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции, снижается уже четвёртый день подряд. В Москве он тоже снизился — с 1,44 днём ранее до 1,28. В Воронежской области этот коэффициент вырос до 1,05, в Московской и Ростовской областях — до 1,06, в Нижегородской области — до 1,08. В Свердловской области показатель уже третий день подряд держится на отметке 1,09. В Красноярском крае коэффициент увеличился до 1,1, в Иркутской области — до 1,13, а в Санкт-Петербурге достиг максимального с середины мая показателя — 1,21.

За прошедшие сутки на территории России выявили 9412 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. В общей сложности с начала пандемии в стране коронавирусом заразились 1 194 643 человека. За прошедшие 24 часа в РФ скончались 186 пациентов с COVID-19. Всего жертвами коронавируса стали 21 077 россиян. В течение последних суток из больниц в России выписали по выздоровлении 6054 человека. Таким образом, число выздоровевших пациентов увеличилось до 970 296.