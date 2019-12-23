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В 2019 году численность пожарных подразделений Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий увеличилась почти на четверть. Об этом сообщил глава МЧС России Евгений Зиничев.

Он отметил, что численность состава увеличена в дежурных караулах пожарно-спасательных подразделений. Кроме того, стало больше пожарных и водителей пожарного автомобиля, передаёт ТАСС.

Укомплектованность в подразделениях Федеральной противопожарной службы (ФПС) уже выросла на 20%. И в 2020 году мы эту работу, безусловно, будем продолжать, — сказал Зиничев.

Он пояснил, что комплектование дежурных караулов в нынешнем году было приоритетной задачей. По словам Зиничева, благодаря плотной работе с Минфином в августе удалось поднять зарплату работникам ФПС, то есть неаттестованным пожарным — с 16 тыс. до 24 тыс. рублей. Он пообещал, что в 2020 году она вырастет до 32 тыс. рублей.

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