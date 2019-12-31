Мария Захарова заявила, что хотела бы получить от Деда Мороза мир, спокойствие, атмосферу праздника и возможность не думать о Трампе и Зеленском в Новый год. По словам официального представителя МИД РФ, интерес к материальным подаркам она оставила в прошлом.
Захарова
Мне нравится дарить подарки, нравится витающая в воздухе атмосфера праздника. Этого бывает достаточно, — добавила она.
Отвечая на вопрос о том, что бы она пожелала на Новый год президентам других стран, например Трампу или Зеленскому, официальный представитель МИД РФ ответила, что хотела бы «пожелать себе о них не думать в новогоднюю ночь».
Ранее NEWS.ru писал, что Захарова обозначила препятствия в отношениях США и России.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен