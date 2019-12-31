https://static.news.ru/photo/b09f3dc4-2ba0-11ea-9484-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Российская карта», используемая некоторыми американскими политиками, мешает развитию нормальных отношений между Москвой и Вашингтоном, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что Белый дом знает о преимуществах успешного сотрудничества с Кремлём, однако упускает их.

Дипломат считает, что глава США Дональд Трамп в первую очередь бизнесмен и переводит всё в цифры и экономические показатели.

Целый ряд политических деятелей используют «российскую карту» как часть своей политической кампании <...>. Это блокирует многие возможности по развитию нормальных двусторонних отношений, — цитирует Захарову РИА Новости.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что действия Вашингтона могут привести к развалу Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Кремль не оставит санкции США против газопровода «Северный поток — 2». Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.