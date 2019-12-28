Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) относительно ядерной программы Ирана находится под угрозой развала из-за деструктивной политики Вашингтона, заявил Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом. Глава МИД РФ отметил и «непоследовательность коллег из ЕС, которые также не полностью выполняют свои обязательства по СВПД».
По его словам, Россия предпринимает серьёзные усилия для сохранения важной международной договорённости, которую пытаются подорвать США.
В результате той деструктивной линии, которую Вашингтон продолжает, эти важнейшие завоевания международной дипломатии, имею в виду СВПД, находятся под угрозой развала, — заявил Лавров.
Если такая линия по невыполнению решения Совета Безопасности ООН, навязываемая Вашингтоном всем без исключения странам мира, будет продолжаться, это может привести к серьёзным негативным последствиям для всего региона, — добавил дипломат.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Лавров заявил о возобновлении взаимодействия РФ и США по ряду вопросов.
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