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«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье на два последних дня года. Причиной стал порывистый ветер, который ожидается в столице.

Такая погода считается потенциально опасной, уточнили в Гидрометцентре. Порывы ветра могут достигать 18 м/с. МЧС рекомендовало жителям столичного региона не парковать машины под шаткими конструкциями и не находиться под ветхими...