Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что к досрочным выборам президента РФ могут привести неутешительные финансово-экономические показатели в стране. Таким образом он подчеркнул, что его заявление в Доме Союзов о возможных выборах главы государства в 2020 году — не шутка.

Я не пошутил, — цитирует «Интерфакс» Зюганова. Он пояснил, что если руководство страны «загубит финансовый год», то финансово-экономический кризис может перерасти в политический. И из этого кризиса может быть только...