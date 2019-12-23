Сотрудничество между Россией и Соединёнными Штатами идёт по нескольким направлениям, включая борьбу с глобальной террористической угрозой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Уже два раунда консультаций по контртерроризму состоялись, которые начались ещё давно, но были подвешены администрацией (бывшего президента США Барака. — NEWS.ru) Обамы, — сказал Лавров на «правительственном часе» в Совете Федерации.
Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не оставит санкции США против газопровода «Северный поток — 2» без ответа.
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