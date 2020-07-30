Жертва психологического насилия: юрист назвала причину развода Марины Чайки

https://static.news.ru/photo/a200ffdc-d267-11ea-90e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Президент Гордон/youtube.com

Марина Чайка, супруга Артема Чайки — старшего сына бывшего генпрокурора, записала видеообращение, в котором рассказала, что муж отнял у неё паспорт и угрожает забрать детей. Поведение мужчины обусловлено тем, что 26 июня жена подала на развод. Артём Чайка заявил, что исковое заявление о расторжении союза является объявлением войны против него. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила адвокат Марины — Екатерина Гордон.

Получить паспорт через МВД Марина не может, отмечает юрист. В связи с этим 15 июля она подала административное исковое заявление о признании незаконным решение об отказе в оформлении и выдачи документа.

Марина, по словам Гордон, всю жизнь живёт в семье, где она испытывает страх и периодически получает угрозы. Из-за влиятельности Чайки юристы отказывались браться за дело женщины, прямо сообщая, что боятся за своих детей, утверждает Гордон.

Я связывалась с представителями Артёма Чайки и предлагала урегулировать вопросы мирно. Тем более что у нас нет имущественных притязаний — это очень важно. Марина разводится с обеспеченным человеком спустя 21 год брака, в котором есть четыре общих ребёнка, и не претендует ни на что — это уникальный развод в моей практике, — пояснила NEWS.ru Екатерина Гордон.

Развестись Марина решила, потому что устала от брака, в котором она испытывала психологическое давление, пояснила юрист.

Думаю, что можно говорить о том, что Марина так или иначе — типичная жертва психологического насилия, — заявила Гордон.

Что касается детей, то они своего отца Артёма Чайку любят и ничего плохого о нём не говорят. Никаких насильственных действий в их отношении мужчина не совершал, отмечает адвокат. Однако в сложившейся на сегодняшний день ситуации дети встали на сторону матери, так как понимают, что она находится в уязвимой позиции. Двое детей супружеской пары являются несовершеннолетними. С кем они останутся после развода — решит суд. Для принятия решения он будет опрашивать старшую дочку Дарью, которой 17 лет. Спорный момент — с младшим ребёнком, Софией, которой пять лет. Марина Чайка и Екатерина Гордон просят Артёма не разделять детей и не забирать девочку. Несовершеннолетние дети, как отмечает адвокат, после развода хотят остаться с матерью.

Ранее, в 2019 году, экс-полузащитник питерского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин отказался отвечать на вопрос журналистов о заявлении, которое в отношении него подала жена Алиса Казьмина. Женщина написала заявления в полицию и ФСБ. В обоих она указала, что супруг Андрей Аршавин угрожает ей физической расправой. Жена спортсмена указала, что он приходил на встречу с ней с мужчинами, у одного из которых было удостоверение УФСБ. От них она также получала угрозы в свой адрес. Пара поженилась в 2016 году, у них родилась дочь. До этого Аршавин девять лет состоял в незарегистрированном браке с телеведущей Юлией Барановской. У них есть трое общих детей, писал NEWS.ru.