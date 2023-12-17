«РВ» показала, как армия России штурмует последние окраины Марьинки «РВ»: армия России забирает последние окраины Марьинки

Фото: МО Украины

Российские подразделения, в том числе 150-я дивизия и 5-я бригада ЮВО освободили Марьинку, райцентр под Донецком, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Об освобождении города он рассказал в соцсетях. Минобороны пока не комментировало эту информацию.

Враг создал здесь мощный укрепрайон и готовился к обороне с 2014 г. Наши начали штурм с началом СВО, перед потерей города ВСУ удерживали ряд позиций в руинах на самой окраине, — отмечается в сообщении.

На видео штурмовики 150-й дивизии зачищают превращенные в руины дома.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что Вооруженные силы Украины оказались в тяжелой ситуации в Клещеевке (ДНР). По его словам, ВСУ взяты в полукольцо и фактически обречены. Военкор уточнил, что украинским бойцам остается либо погибнуть, либо сдаться. Кроме того, продолжил Сладков, утром 14 декабря ВСУ попытались провести атаку под Донецком с применением БММ Bradley. В итоге машина была сожжена, 20 украинских солдат ликвидированы, резюмировал военкор.

Между тем Вооруженные силы России за сутки сбили 49 украинских беспилотников, а также 10 реактивных снарядов РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха» в зоне проведения военной операции, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве добавили, что российские военные поразили живую силу и технику ВСУ в 125 районах, потери противника на пяти направлениях составили до 580 человек личного состава.