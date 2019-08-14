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Музыкант Юрий Лоза удивился тому, что депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Исаев обещал рассмотреть законопроект о сокращении рабочей недели до четырёх дней на фоне прошлогоднего голосования этой же партии за увеличение пенсионного возраста. Также он не исключил, что в случае реализации инициативы профсоюзов в стране может появиться больше пьющих граждан.

Мало того, речь идёт о сохранении зарплат на том же уровне, что и при пятидневке. Но и это ещё не всё — господином Исаевым утверждается, что такой шаг позволит сократить безработицу! — написал Лоза в Facebook .

Музыкант отметил, что он «много всякого повидал, но чтобы одновременно сокращать рабочую неделю и увеличивать пенсионный возраст — это что-то за гранью».

Я не пойму — если рабочих нечем занять даже пять дней, то зачем заставлять их трудиться лишние пять лет, выполняя никому не нужную работу? А если в стране дел невпроворт, то зачем сокращать рабочую неделю? — задался вопросом Юрий Лоза.

Также певец не исключил, что россияне «не станут отдыхать, а освободившийся день посвятят поиску приработка».

Ну, а если не найдут себе занятие, то будут квасить с горя, ведь никаких программ по организации дополнительного досуга не предлагается, — цитирует музыканта Life.ru .

Ранее первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев сообщил, что парламентарии готовы уже в сентябре начать обсуждение разработки законопроекта о сокращении рабочей недели до четырёх дней.

Как писал News.ru, о росте алкоголизма в случае установления в России четырёхдневной рабочей недели, которую предложили ввести профсоюзы, заявил также бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что вопрос о сокращении рабочей недели не стоит в повестке дня администрации главы российского государства.