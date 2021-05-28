Легойда назвал преждевременным сообщение об отказе РПЦ благословлять оружие

https://static.news.ru/photo/d91864ee-510f-11ea-8189-fa163e074e61_660.jpg Владимир Легойда Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

«Фальстартом» назвал сообщения о том, что РПЦ откажется благословлять оружие, глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

В своём Telegram-канале Легойда написал , что проект документа «О благословении православных христиан на исполнение воинского долга» является серьёзным богословским текстом, касающимся взаимодействия церкви и армии, и «таких формулировок там нет».

Говорить что-то о том, что сделает или собирается сделать Церковь, правильно после их вступления в жизнь. А это произойдёт после принятия документов Архиерейским собором. На котором будет и дискуссия, и, возможно, правка. Так что фальстарт, — отметил Легойда.

Ранее архимандрит Филипп (Рябых) сообщил СМИ о том, что Русская православная церковь собирается прекратить практику благословления оружия.