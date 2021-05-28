Легойда назвал преждевременным сообщение об отказе РПЦ благословлять оружие

«Фальстартом» назвал сообщения о том, что РПЦ откажется благословлять оружие, глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
В своём Telegram-канале Легойда
Говорить что-то о том, что сделает или собирается сделать Церковь, правильно после их вступления в жизнь. А это произойдёт после принятия документов Архиерейским собором. На котором будет и дискуссия, и, возможно, правка. Так что фальстарт, — отметил Легойда.
Ранее архимандрит Филипп (Рябых) сообщил СМИ о том, что Русская православная церковь собирается прекратить практику благословления оружия.