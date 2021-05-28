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Легойда назвал преждевременным сообщение об отказе РПЦ благословлять оружие

00:41, 29 мая 2021
Владимир Легойда Владимир Легойда Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

«Фальстартом» назвал сообщения о том, что РПЦ откажется благословлять оружие, глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

В своём Telegram-канале Легойда написал, что проект документа «О благословении православных христиан на исполнение воинского долга» является серьёзным богословским текстом, касающимся взаимодействия церкви и армии, и «таких формулировок там нет».

Говорить что-то о том, что сделает или собирается сделать Церковь, правильно после их вступления в жизнь. А это произойдёт после принятия документов Архиерейским собором. На котором будет и дискуссия, и, возможно, правка. Так что фальстарт, — отметил Легойда.

Ранее архимандрит Филипп (Рябых) сообщил СМИ о том, что Русская православная церковь собирается прекратить практику благословления оружия.

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