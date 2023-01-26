ЛДПР подготовит четкие правила вручения повесток россиянам Слуцкий: ЛДПР готовит проект закона о четких правилах вручения повесток в военкоматы

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

ЛДПР в настоящее время готовит законопроект о четких правилах вручения повесток в военкоматы. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал лидер партии Леонид Слуцкий. По его словам, в настоящее время правила остаются размытыми, в результате происходят различные нарушения.

Мы разрабатываем законопроект, который определит конкретные, четкие правила вручения повестки, конкретные, четкие правила частичной мобилизации. Сейчас они немножко размыты, и отсюда многочисленные нарушения. <...> Нельзя отлавливать случайных людей на улицах. <...> Сентябрьская частичная мобилизация выявила многие огрехи в работе военкоматов. <...> Постараемся исправить и сделать это в рамках законопроекта, — сказал Слуцкий.

Он также отметил, что в целом положительно относится к работе военкоматов.

В декабре сообщалось, в частности, что жительница Екатеринбурга получила повестку за сына, который в 2009 году умер от водянки головного мозга. Повестку передали не под роспись, просто положили в почтовый ящик. В документе умершего в детстве Сергея просят явиться в военкомат 26 декабря и предупреждают об ответственности за нарушение правил воинского учета.

В свою очередь депутат Госдумы генерал армии Виктор Соболев рассказал, что если вдруг боевые действия выйдут за пределы Украины, в России могут объявить уже не частичную, а всеобщую мобилизацию. По его словам, в этом случае никаких отсрочек ни для кого не будет.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что призванного резерва достаточно для ведения спецоперации. Он добавил, что факторов, указывающих на то, что в России может быть объявлена дополнительная мобилизация, нет.