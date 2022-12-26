E1.ru: матери умершего ребенка принесли повестку из военкомата

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Жительница Екатеринбурга получила повестку за сына, который в 2009 году умер от водянки головного мозга, сообщает E1.ru. Повестку передали не под роспись, просто положили в почтовый ящик. В документе умершего в детстве Сергея просят явиться в военкомат 26 декабря и предупреждают об ответственности за нарушение правил воинского учета.

Сережа умер в два с половиной годика. В военкомате сказали, что сведения им подает паспортный стол. Мы точно передавали туда данные о смерти сына. Я хочу предать этот момент огласке, чтобы другие женщины, матери не испытали того же, что испытала снова я — и слезы, и обиду, и ненависть к тем людям, которые относятся так халатно к своей работе, — сказала женщина.

По словам женщины, ребенок родился недоношенным с несколькими тяжелыми диагнозами. Родные делали все возможное, чтобы сохранить мальчику жизнь, однако заболевания оказались сильнее. Ребенок умер на руках у матери.

Ране в подмосковном Солнечногорске скончался шестилетний ребенок после трехлетнего пребывания в коме из-за ошибки врачей. По информации издания, ребенок погиб в день вынесения приговора докторам — им дали по 3,5 и 4 года лишения свободы условно.