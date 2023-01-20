«Поедем все»: Соболев прокомментировал ситуацию с отсрочками от мобилизации Депутат Госдумы Соболев заявил, что при выходе боевых действий за пределы Украины начнется всеобщая мобилизация

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Если вдруг боевые действия выйдут за пределы Украины, в России могут объявить уже не частичную, а всеобщую мобилизацию, заявил NEWS.ru депутат Госдумы генерал армии Виктор Соболев. По его словам, в этом случае никаких отсрочек ни для кого не будет.

Если вдруг военно-политическая обстановка будет складываться не в нашу пользу, а театр боевых действий расширит свои рамки за пределы Украины, допустим на Польшу и Прибалтику. То у нас уже будет не частичная, а всеобщая мобилизация. И уж тогда никто не будет смотреть у кого сколько детей и все остальной, «поедем все». Но пока на повестке этот вопрос не стоит и в 2023 году однозначно стоять не будет, — заявил Соболев.

Он также добавил, что на данный момент частичная мобилизация завершена и второй ее волны «абсолютно точно не будет».

У нас элементарно нет базы мобилизационного развертывания, — резюмировал генерал.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что слухи о новой волне мобилизации в России искусственно распространяются из-за рубежа. Песков напомнил слова президента Владимира Путина об отсутствии необходимости проведения дополнительной мобилизации.

В декабре Путин заявил, что призванного резерва достаточно для ведения спецоперации. Он добавил, что факторов, указывающих на то, что в России может быть объявлена дополнительная мобилизация, нет.