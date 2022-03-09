КС России объявил о выходе из Конференции европейских конституционных судов

Конституционный суд (КС) России объявил о выходе с 5 марта из Конференции европейских конституционных судов (КЕКС). Данный шаг обусловлен недопустимой и опасной политизацией КЕКС, а также искажённым пониманием организацией роли и предназначения органов конституционного правосудия, говорится в сообщении, опубликованном на сайте суда.

В КС РФ пояснили, что 4 марта председательствующий в КЕКС направил всем членам конференции протоколы для голосования по вопросу приостановки или прекращения членства российского суда. В качестве обоснования этой инициативы было указано оправдание КС России в 2014 году «аннексии Крыма», а также то, что суд не выразил неодобрения по поводу российской спецоперации на Украине. В КЕКС сочли, что в связи с этим лояльного сотрудничества с Конституционным судом России ожидать больше нельзя.

Ускоренное вынесение на голосование вопроса о приостановке членства КС России в КЕКС свидетельствует о том, что организация не смогла, вопреки её целям и задам, воздержаться от участия в решении политических вопросов. Кроме того, в Конференции европейских конституционных судов сочли возможным открыто присоединиться к предвзятой позиции ряда стран по ситуации на Украине, отметили в КС РФ.

С учётом изложенного и подтверждая свою приверженность тем целям и ценностям, ради которых КЕКС была изначально образована, Конституционный Суд Российской Федерации в сложившихся обстоятельствах считает невозможным свое дальнейшее участие в КЕКС и заявляет о своём выходе из неё с 5 марта 2022 года, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК), Первый канал и радиодом «Останкино» заявили о выходе из Европейского вещательного союза (ЕВС). Данный шаг стал ответом на отстранение России от участия в музыкальном конкурсе «Евровидение-2022». Это решение отечественные СМИ назвали «неуместным политическим жертвоприношением».