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Рекорд движения автомобильного транспорта по Крымскому мосту через Керченский пролив в 2019 году составил 36,9 тысячи машин в сутки. Об этом сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.

Статистику он озвучил в ходе церемонии открытия новых стационарных постов ДПС на подъездах к мосту со стороны Краснодарского края и Крыма. Он отметил, что «загрузка и востребованность новой магистрали, соединившей Крым с материком, огромна», передаёт ТАСС.

Глава Минтранса также указал на необходимость обеспечить комфортное передвижение автовладельцев по магистрали.

По данным информационного центра «Крымский мост», число автомобилей, которые пересекли Керченский пролив со дня открытия движения, по состоянию на январь 2020 года составило 8,7 млн.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин заявил, что Крымский мост может стоять веками. Главное условие — своевременное и правильное обслуживание, уточнил глава государства.