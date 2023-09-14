Крупный российский банк временно ограничил выдачу ипотеки Frank Media: Газпромбанк ограничил выдачу ипотеки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Газпромбанк приостановил заключение договоров на выдачу ипотеки, сообщает Frank Media со ссылкой на операторов кол-центра. Ограничения затронули все категории граждан, кроме зарплатных клиентов и сотрудников организации. При этом прием заявок на ипотечное кредитование продолжается.

Если зарплату на карту Газпромбанка вы не получаете, выдача ипотеки временно остановлена. Выдачи происходят только зарплатным клиентам, — сообщили в кол-центре.

Один из сотрудников пояснил, что решение банка связано с изменением процентных ставок. В ближайшее время выдача ипотеки будет возобновлена, гарантировал он.

При этом в пресс-службе организации заявили, что ипотечное кредитование не приостанавливалось.

Газпромбанк продолжает ипотечное кредитование. В зарплатном сегменте мы сохранили процентные ставки на приемлемом уровне, при этом для незарплатных клиентов Газпромбанк дифференцировал условия по процентным ставкам, — добавили в пресс-службе Газпромбанка.

Ранее сообщалось о возможном росте ставок льготной ипотеки. Причиной называется решение правительства РФ снизить размеры субсидий банкам на ипотеку с господдержкой на 0,5 процентного пункта.