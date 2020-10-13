Лавров предупреждает о возможности прекращения диалога с лидерами ЕС

https://static.news.ru/photo/bdb7e882-0d61-11eb-8914-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: mid.ru

Если Евросоюз не понимает необходимость взаимного уважения при диалоге с Москвой, то Россия будет вынуждена прекратить общение с лидерами ЕС. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на дискуссионной площадке «Валдай».

Люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе и не понимают необходимости взаимоуважительного разговора, наверное, мы должны на какое-то время просто перестать с ними общаться, тем более что [глава Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен заявляет, что с нынешней российской властью геополитического партнёрства не получается. Так тому и быть, если они этого хотят, — сказал российский министр.

Также глава МИД РФ прокомментировал инцидент с российским оппозиционером Алексеем Навальным и отношение к этому делу Евросоюза, передаёт «Интерфакс».

По Навальному хотим, чтобы Евросоюз и Германия та же выполняли международное право. Есть конвенция о помощи по уголовным делам, общеевропейская конвенция, протоколы к ней. Мы к ним взываем и просим Германию выполнить её обязательства по этим международным правовым инструментам, — сказал Лавров.

Во время состоявшегося разговора с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем, который длился более часа, высказал ему позицию России по сложившейся ситуации и высокомерного отношения ЕС к ней. Глава МИД РФ задался вопросом, «можно ли вообще какой-либо бизнес вести с ЕС в нынешних условиях».

При этом министр отметил, что Москве пора перестать ориентироваться на партнёров по Евросоюзу и оглядываться на их оценки.

В качестве источника оценок нашего поведения, оценок, которым мы начинаем следовать и как бы мерить себя тем самым аршином. У них нет аршинов, у них есть дюймы, ну, сантиметры у нас универсальные, но тем не менее, мне кажется, нам надо перестать оглядываться на них, — сказал Лавров.

Российский дипломат также напомнил о выступлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая заявила, что «важно расстаться с иллюзией, будто Россия при нынешнем руководстве сможет восстановить статус геополитического партнёра ЕС». Лавров назвал это заявление очень серьёзным и подчеркнул, что «нам нужно перестать оглядываться на эти оценки».

Как писал NEWS.ru, ранее Лавров призвал не нагнетать антироссийские настроения в ЕС.