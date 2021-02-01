Ковидный паспорт: в Роскачестве рассказали о новой схеме мошенничества

https://static.news.ru/photo/2a7e3c32-64a6-11eb-9693-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Роскачества рассказали о новом виде мошенничества. Так, злоумышленники пытаются нажиться на так называемых ковидных паспортах.

Как пояснили эксперты, мошенники предлагают доверчивым гражданам приобрести такие поддельные документы, утверждая, что в «середине февраля 2021-го» они будут официально введены, хотя обсуждения по поводу инициативы всё ещё ведутся. На сегодняшний день судьба «ковидных паспортов» ещё не решена.

В результате жертвы отдают мошенникам несколько тысяч, получая взамен просто корочку, которая не несёт в себе никакого смысла. Нередко злоумышленники также просят логин и пароль от аккаунта на сайте госуслуг, чтобы заполучить доступ к личным данным. Впоследствии они могут быть использованы для шантажа или же для других способов получить личную выгоду незаконным путём.

Чтобы не попасться на удочку мошенников, специалисты рекомендуют соблюдать нехитрые правила по информационной безопасности. Так, в первую очередь, необходимо следить за официальными источниками информации — телеканалами, информационными агентствами, данным оперштаба и заявлениями Минздрава. Не стоит доверять непроверенным сведениям.

Во-вторых, не рекомендуется приобретать через Интернет вакцины от коронавируса или же «ковидные паспорта». В Роскачестве предупредили, что только в лучшем случае такой шаг будет потерей денег. В худшем же — можно попасть и под уголовную ответственность.

Также нельзя передавать никому в Интернете свои персональные данные, в том числе данные банковских карт и логин с паролем от «Госуслуг». Помимо этого, ни в коем случае не стоит поддаваться панике и открывать подозрительные ссылки.

«Ковидное мошенничество» особенно часто обнаруживается в соцсетях в виде сообщений и рекламы. Относитесь с недоверием ко всем подобным сообщениям, перепроверяйте информацию и не переводите деньги за сомнительные услуги в виде создания справок и «ковидных паспортов» физлицам, — советует заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский. Его слова приводятся на официальном сайте ведомства.

Он отметил, что в данном случае вернуть свои деньги очень сложно. Зачастую банки считывают подобные переводы просто как передачу средств от одного физического лица другому.

Ранее NEWS.ru писал, что ставить права и свободы россиян в зависимость от «особой справки» нельзя, а статистику переболевших COVID-19 могут организовать медицинские ведомства. Так прокомментировала идею введения паспортов для пациентов с коронавирусом глава Общественной палаты РФ Лидия Михеева.