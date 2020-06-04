Больше 8 тысяч россиян исцелились от коронавируса за сутки

https://static.news.ru/photo/6a1be736-a700-11ea-b6e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России за сутки из больниц выписаны 8057 пациентов, которые были заражены COVID-19. Общее число излечившихся на 5 июня в стране составило 212 680 человек. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Одновременно с этим медики за сутки выявили выявили 8726 инфицированных, общее количество официально зарегистрированных больных составило 449 834. Большинство новых случаев зарегистрировано в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Из них 3235 человек — так называемые контактные лица, которые не имели симптомов болезни.

Из числа пациентов с выявленным коронавирусом в течение суток скончались 144 человека. Всего с начала пандемии насчитывается уже 5528 жертв.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве от COVID-19 за сутки вылечились ещё 2643 пациента. Общее число выздоровевших в столице составляет 97 358 человек.