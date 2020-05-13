Конституционный комитет СФ поддержал закон о голосовании по почте

https://static.news.ru/photo/4c674da2-953a-11ea-91f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Закон о возможности голосовать на референдуме или выборах с помощью почтовых отправлений поддержал профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству. Об этом сообщил глава комитета Андрей Клишас.

Совету Федерации комитет рекомендует рассмотреть и одобрить закон, — цитирует Клишаса РИА Новости.

Закон с поправками в избирательное законодательство, который предполагает возможность голосовать дистанционно по почте, 13 мая также приняла Госдума. В него входит и возможность собирать подписи избирателей за кандидата с использованием сайта «Госуслуги».

Таким образом, изменения будут внесены в статьи 37 и 38 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Как писал NEWS.ru, ЦИК учтёт возможности регионов, принимая решение об онлайн-голосовании.