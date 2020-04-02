Россия

«Коммерсант»: следующую неделю объявят нерабочей

07:08, 02 апреля 2020 22 591
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Издание «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники сообщило, что следующая неделя в России также будет «выходной».

Информация о продолжении «каникул» появилась в репортаже издания о дистанционном совещании членов правительства, в котором принял участие российский лидер Владимир Путин. До какого числа продлятся выходные, не уточняется.

По информации «Коммерсанта», следующая за нерабочей неделя рабочей также не станет, — упоминается в репортаже.

Как писал NEWS.ru ранее, 1 апреля вице-премьер Татьяна Голикова обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой продлить меры социального дистанцирования с учётом эпидемиологической ситуации в каждом регионе.

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