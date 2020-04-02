«Коммерсант»: следующую неделю объявят нерабочей

https://static.news.ru/photo/2998da24-7498-11ea-b7d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Издание «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники сообщило, что следующая неделя в России также будет «выходной».

Информация о продолжении «каникул» появилась в репортаже издания о дистанционном совещании членов правительства, в котором принял участие российский лидер Владимир Путин. До какого числа продлятся выходные, не уточняется.

По информации «Коммерсанта», следующая за нерабочей неделя рабочей также не станет, — упоминается в репортаже.

Как писал NEWS.ru ранее, 1 апреля вице-премьер Татьяна Голикова обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой продлить меры социального дистанцирования с учётом эпидемиологической ситуации в каждом регионе.