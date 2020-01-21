Профильный комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект президента Владимира Путина о внесении поправок в Основной закон страны. Об этом
После голосования глава комитета Павел Крашенинников сообщил, что рассмотрение проекта закона в первом чтении запланировано на 23 января. К этой дате, по его словам, депутаты подготовят поправки, которые коснуться случаев неутверждения кандидатуры премьер-министра, и прекращения полномочий министров.
Президент выступил с посланием парламенту 15 января, в котором среди прочего
Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему поправки к Конституции по предложению главы государства начали готовить уже на следующий день, а спустя меньше чем неделю появился и законопроект с поправками.
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