https://static.news.ru/photo/43bb8dc2-3c5b-11ea-81f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Профильный комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект президента Владимира Путина о внесении поправок в Основной закон страны. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

После голосования глава комитета Павел Крашенинников сообщил, что рассмотрение проекта закона в первом чтении запланировано на 23 января. К этой дате, по его словам, депутаты подготовят поправки, которые коснуться случаев неутверждения кандидатуры премьер-министра, и прекращения полномочий министров.

Президент выступил с посланием парламенту 15 января, в котором среди прочего предложил изменить Конституцию РФ. Он заявил о необходимости закрепить в Основном законе страны приоритет российских законов над международными, встроить местное самоуправление в вертикаль власти, усилить статус Госсовета, расширить полномочия Госдумы, поставить судей в зависимость от президента и Совета Федерации, ввести дополнительные ограничения для занятия должности президента и ряд других мер.

Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему поправки к Конституции по предложению главы государства начали готовить уже на следующий день, а спустя меньше чем неделю появился и законопроект с поправками.