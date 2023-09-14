Командование ВСУ перебрасывает обученные НАТО подразделения к Артемовску Марочко заявил о переброске обученных НАТО подразделений ВСУ к Артемовску

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины перебрасывают обученные инструкторами НАТО подразделения к Артемовску, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, которые приводит РИА Новости, ротационные мероприятия наблюдаются в районе трех населенных пунктов, в том числе у Клещеевки и Андреевки. Отмечается, что перебрасываемые подразделения имеют на вооружении артиллерию и бронетехнику западного образца.

Командование вооруженных формирований Украины проводит ротационные мероприятия и заводит на позиции боевиков 80-й десантно-штурмовой бригады, которые прошли обучение под руководством натовских инструкторов, — заявил Марочко.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон ранее заявил, что командование ВСУ будет вынуждено прекратить контрнаступательные действия в октябре. По его словам, это связано с большими потерями среди личного состава, а также с изменением погодных условий. С начала июня украинская армия потеряла 77 тысяч человек, считает аналитик. При этом Россия сохранит свои возможности и продолжит наносить удары по позициям, опорным пунктам и местам дислокации противника, отмечает Джонсон.

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин ранее предупредил президента Украины Владимира Зеленского о готовности населения к новой революции. По его словам, зимой украинцы могут выйти на акции протеста из-за голода, отсутствия света и воды, а также из-за регулярных блэкаутов и нефункционирующей канализации.