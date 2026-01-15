Командный пункт погранотряда и штурмовики ВСУ попали под удар

Командный пункт пограничного отряда Украины попал под удар в Краснополье Сумской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. В результате атаки цель была уничтожена, также зафиксированы потери среди офицеров.

В Краснополье Сумской области точным ударом БПЛА уничтожен командно-наблюдательный пункт пятого погранотряда ГПСУ. Противник потерял до взвода живой силы. Есть потери среди офицерского состава, — говорится в сообщении.

Кроме того, недалеко от Алексеевки в Сумской области была ликвидирована украинская штурмовая группа. Речь идет о 71-й отдельной аэромобильной бригаде ВСУ. Противник безуспешно попытался выдвинуться с позицией.

Комплексным огневым поражением вражеская боевая группа полностью уничтожена, — добавил источник.

Ранее Министерство обороны сообщило, что Вооруженные силы России освободили населенный пункт Комаровка в Сумской области. Как уточнили в ведомстве, участие в операции приняли военнослужащие группировки войск «Север».