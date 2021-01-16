Когда можно купаться в проруби на Крещение 2021: советы эксперта

https://static.news.ru/photo/d80e96c6-58b2-11eb-9096-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Традиционно купания в проруби происходят на Крещение – 19 января. Окунаться в водоём можно на протяжении всего дня, однако обычно православные люди стремятся сделать это после великого крещения воды. Об этом NEWS.ru рассказал религиовед Денис Батарчук.

Для того, чтобы осветить воду, в которую будут окунаться люди, готовится Иордань – она выпиливается заранее в форме креста. Затем в день Крещения Господня происходит богослужение и народ во главе со священниками отправляется к водоёму. Там совершается великое крещение воды, зачитываются отрывки из Ветхого и Нового Завета, совершается большой водосвятный молебен, рассказывает религиовед.

Духовенство троекратно погружает в воду крестное знамение и призывает благодать святого духа. Именно в этот день вода становится святой – такой, как когда-то стала после погружения в неё Иисуса Христа. Православные вне времени и пространства становятся соучастниками событий на реке Иордан, - пояснил Батарчук.

Затем люди окунаются в водоём – делается это благочестиво и пристойно. Обычно православные погружаются в воду три раза и с головой. Однако здесь строгих правил нет – следует учитывать состояние своего здоровья, отмечает религиовед. При желании окунаться в прорубь можно несколько раз в течение дня. Православные верят, что этот обряд помогает очиститься от всех грехов и стать духовно сильнее.

Стоит отметить, что только 13% россиян собираются искупаться в проруби на Крещение. Причём для 2% из них это будет первое подобное купание. При этом поучаствовать в крещенских купаниях чаще планируют мужчины (17%), чем женщины (10%), а больше всего окунуться хотят молодые россияне до 24 лет (17%). Желающих граждан в возрасте от 45 лет набралось только 11%.

Между тем празднование Крещения Господня в этом году из-за распространения коронавируса пройдёт с рядом ограничений. Прихожан попросят надеть маски и соблюдать дистанцию. Кроме того, глава синодального отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион призвал россиян воздержаться от погружения в прорубь на Крещение. Он обосновал это тем, что многие россияне не готовы к такого рода нагрузкам после перенесённого COVID-19.

Врачи, в свою очередь, рекомендуют отказаться от купаний в связи с тем, что в местах скопления людей на Крещение высока вероятность заразиться коронавирусом. При этом медики напоминают, что после прививки от этого заболевания организм может быть ослаблен и не готов к настолько низким температурам воды.