Когда и почему отмечают День флага Российской Федерации Расскажем, какие акции пройдут в День Государственного флага Российской Федерации

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

День флага РФ

День флага России — относительно молодой отечественный праздник. Официальный статус он приобрел 20 августа 1994 года, когда президент подписал соответствующий указ. Однако история трехцветного стяга уходит на сотни лет вглубь веков. Расскажем, как началось создание главного государственного символа и когда принято отмечать День Государственного флага России.

День флага России: история праздника

Чтобы узнать историю Дня флага, нужно перенестись на три сотни лет назад. Привычный для нынешних россиян государственный стяг появился еще при царе Алексее Михайловиче в 1668 году. Тогда приглашенные императором голландцы построили первые суда для выхода в Каспийское море, которые должны были спуститься туда по Волге и Оке. На тот момент судоходства в Российской империи не было, и о тонкостях этого дела знали только иностранные специалисты. Они и поинтересовались у правителя, под каким флагом пойдут корабли.

По словам ответственного секретаря Геральдического совета при президенте РФ, на тот момент самыми стойкими были «алый» и «лазоревый» красители, а белого цвета было неокрашенное полотно. Эти ткани и выдали для создания корабельных флагов, которые на тот момент выполняли чисто утилитарную функцию — помогали отличать своих от чужих. С тех пор триколор стал символом российского судоходства.

Фото: Vladimir Boiko/Russian Look/Global Look Press День флага Российской Федерации

Петр I, которого многие считают создателем этого символа, лишь утвердил уже сложившуюся традицию и порядок цветов соответствующим документом от 20 января 1705 года. Теперь на новых завоеванных землях моряки водружали именно бело-сине-красное полотно.

Так называемый имперский черно-желто-белый флаг появился позже, во время приготовлений к коронации Александра II. Крупные организации и частные лица интересовались, какими цветами можно украсить улицы по этому случаю. На тот момент правительство решило, что все подряд не могут использовать государственный бело-сине-красный флаг, и выдали предписание использовать цвета герба: черный, желтый и белый. Так в Российской империи некоторое время существовали два государственных символа — официальный и неофициальный.

Эту путаницу устранил только Александр III: он окончательно утвердил привычный нам триколор в качестве единственно возможного флага России. Но в 1917 году все изменилось. Первое время большевики пользовались царской символикой, а в апреле 1918 года было решено сменить ее на красный коммунистический стяг с серпом и молотом.

Более чем на 70 лет алый цвет стал главным символом страны, но после августовского путча в 1991 году над страной снова начал развеваться триколор. Это произошло 22 августа, и с тех пор эта дата считается Днем Государственного флага Российской Федерации.

Фото: Public domain/Wikimedia День флага России

День флага России в 2023 году

Каждый год в День флага России в большинстве населенных пунктов проводятся торжественные мероприятия в честь главного символа страны. Все они носят патриотически-просветительский характер: чаще всего это викторины, лекции, мастер-классы и выступления местных коллективов.

День флага — 2023 не станет исключением: в Москве гулянья традиционно проходят на Поклонной горе, а в Парке Победы состоится торжественное поднятие триколора. Завершится день красочным салютом, который в основном состоит из красных, синих и белых оттенков.

В День флага принято ставить новые рекорды.

· 12 лет назад в Чеченской Республике развернули огромный триколор в 150 квадратных метров, а в 2018-м смонтировали два самых высоких в мире флагштока, по 73,5 метра.

· 9 лет назад в Омске составили бело-сине-красный символ государства из 225 автомобилей.

· В 2020 году группа парашютистов развернула в воздухе флаг России площадью 5 гектаров.

· Два года назад жители поселения Оренбургской области в День флага России развернули стяг длиной 1,3 километра.

Только 20 декабря 2000 года президент России подписал закон «О Государственном флаге Российской Федерации», где регламентирован порядок цветов и соотношение сторон полотна — 2:3. День флага России в 2023 году выпадает на вторник, но официальным выходным днем не является.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС Когда отмечают День флага

Акции в День флага РФ: кто и где проводит

В День Государственного флага РФ по всей стране проводится множество патриотических акций для школьников и студентов. К примеру, проект «Росмолодежь» проводит сразу несколько конкурсов:

· Онлайн-флешмоб, где участникам предлагают сфотографироваться или снять видео с государственным флагом, а затем рассказать историю из жизни, которая связана с этим символом страны. Конкурсантов находят по хэштегу ДеньФлага в социальных сетях.

· Челлендж по приготовлению десертов в цветах российского флага.

· Фоточеллендж, где нужно сфотографироваться на фоне зданий или достопримечательностей всех оттенков триколора и создать коллаж.

· Танцевальный флешмоб, где нужно исполнить несколько па под патриотическую композицию.

Итоги всех конкурсов и акций подводят вечером в День флага. Победителей ждут приятные сюрпризы.

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