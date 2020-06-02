Коэффициенты распространения коронавируса в России и Москве понизились

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Действия разрешений на использование частот для аналогового телевещания будут продлены автоматически на год. Об этом сообщил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

При этом, дал понять он, это продление может оказаться не последним. Представитель ведомства добавил, что в Минскомсвязи склоняются к тому, чтобы принять общее решение для игроков рынка, передаёт ТАСС. У...