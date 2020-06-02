Коэффициенты распространения коронавируса в России и Москве понизились

Коэффициент распространения COVID-19 в России 3 июня снизился на 0,02 пункта — до 1,04. В Москве этот показатель за сутки опустился на 0,01 и зафиксирован на уровне 1,01.
О снижении условной единицы измерения прироста заболевших
Коэффициент показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до того момента, как будет изолирован. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении определённых условий приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее — к третьему.
Днём ранее, как писал NEWS.ru, коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 1,06. Это был максимальный показатель с 9 мая.
Добавьте наши новости в избранные источники