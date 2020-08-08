Коэффициент распространения коронавируса в России составил 0,98

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Коэффициент распространения COVID-19 в среднем по России поднялся до 0,98, в Москве этот показатель, отражающий темпы распространения заболевания, остался на уровне единицы.

В девяти из десяти регионов с наибольшим числом заразившихся показатель также не превысил единицу. Помимо Москвы, это Санкт-Петербург и Ростовская область (0,98), Красноярский край (0,96), Свердловская (0,93), Иркутская (0,9) и Челябинская (0,86) области, и ХМАО (0,87). Меньше всего показатель в Нижегородской области (0,77), больше всего — в Подмосковье (1,02), передаёт ТАСС.

В среднем по России коэффициент распространения COVID-19 в последний раз превышал единицу 13 июля.

Этот показатель демонстрирует, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до момента изоляции. Регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут, при выполнении рекомендаций Роспотребнадзора, приступать к смягчению ограничительных мер. Если коэффициент менее 0,8, регион может перейти ко второму этапу снятия ограничений, при менее 0,5 — к третьему.

Как писал NEWS.ru, в России за минувшие сутки выявлено 5212 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах. У 1334 из них заболевание протекало без клинических проявлений. Общее число заражений в стране достигло отметки в 882 347 человек. Также за сутки в России от коронавируса вылечились 6615 пациентов. Общее число выздоровевших достигло 690 207. Кроме того, за сутки зафиксировано 129 летальных исходов. Общее количество смертей от коронавируса выросло до 14 854.