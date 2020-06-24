Коэффициент распространения коронавируса в РФ снизился до 0,95

https://static.news.ru/photo/66f71f70-b5f7-11ea-8cbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За прошедшие сутки коэффициент распространения коронавируса в России снизился до 0,95. В Москве этот показатель, отражающий скорость распространения заболевания, составил 0,91. В среднем по стране коэффициент не превышает единицу уже 10 дней подряд, а в столице — около трёх недель.

По состоянию на 24 июня в девяти из десяти российских регионов с наибольшим количеством заразившихся коэффициент распространения коронавируса оказался ниже единицы. В Московской области он остаётся на уровне 0,8, в Свердловской — снизился до 0,82, а в Дагестане — до 0,87. В Нижегородской области показатель составил 0,95, в Санкт-Петербурге и Красноярском крае — 0,96, в Ростовской области — 0,98, в Воронежской — 0,99, сообщает ТАСС.

Коэффициент распространения коронавируса демонстрирует, скольких людей успевает в среднем заразить один инфицированный до изоляции. По рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель меньше единицы, могут при наличии свободных коек приступать к смягчению ограничительных мер. Если коэффициент менее 0,8, можно переходить ко второму этапу снятия ограничений, если менее 0,5 — к третьему.

Как писал NEWS.ru, риски, связанные с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19), в РФ по-прежнему сохраняются. Обнадёживаться пока рано, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ранее в Минздраве назвали условие для вымирания коронавируса в РФ. Как заявил глава ведомства Михаил Мурашко, наличие иммунитета к COVID-19 более чем у 45% населения гарантированно прервёт цепочку её передачи. Он также отметил, что популяционный иммунитет к инфекции у россиян ещё не сформирован, хотя число людей с антителами увеличивается.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. За полгода заразились более 9,2 млн человек по всему миру, более 477 тыс. пациентов с COVID-19 умерли. Выздоровели 4,6 млн человек.

На сегодняшний день Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире: с начала пандемии выявлен 606 881 случай коронавируса, 368 822 человека выздоровели, скончались 8513 пациентов.

За прошедшие 24 часа на территории России медицинские специалисты выявили 7176 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 24 июня сообщили представители федерального оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19. Жертвами пандемии в России за сутки стали 154 пациента, выздоровели — 12 393.