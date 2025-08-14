Китайский Deepseek предсказал, что Трамп признает Крым частью России Deepseek предсказал, что Трамп признает Крым частью РФ после встречи с Путиным

Наиболее вероятным исходом переговоров президента России Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом на Аляске станет заморозка украинского конфликта и смягчение антироссийских санкций, предположил китайский чат-бот DeepSeek, отвечая на запрос NEWS.ru. Также стороны могут заключить «неожиданную сделку», полагает искусственный интеллект. Кроме того, нейросеть сочла вероятным сценарием то, что Трамп признает Крым частью России после встречи с Путиным.

Трамп соглашается на признание Крыма в обмен на нефтегазовые преференции, а Россия ограничивает сотрудничество с Китаем, — прогнозирует DeepSeek.

Вероятность провала переговоров ИИ оценил в 30%. Еще 10% китайский чат-бот отводит на возможность «театрального шоу без результатов, когда переговоры превратятся в пиар-акцию без реальных договоренностей».

Ранее китайское издание Baijiahao обратило внимание на неожиданный шаг Путина в преддверии переговоров с Трампом. Сообщается, что сразу после подтверждения даты саммита российский президент провел серию телефонных разговоров. В частности, он пообщался председателем КНР Си Цзиньпином.