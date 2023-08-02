Китаист объяснил, как поставки американского оружия Тайваню повлияют на СВО Китаист Кашин: поставки американского оружия Тайваню будут вестись за счет Украины

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Ухудшение ситуации вокруг Тайваня вынуждает США использовать чрезвычайные механизмы для насыщения острова оружием, заявил NEWS.ru китаист, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Он обратил внимание, что перераспределение американцами средств, предусмотренных для военной помощи Украины — хороший признак для России.

Тайвань для США неизмеримо важнее Украины. За Тайвань американцы будут готовы бросить 20 таких стран, как Украина. Они действительно вынуждены возвращаться на свое магистральное направление. Я думаю, что тайваньский фактор будет дальше в возрастающей степени ограничивать способность США предоставлять Украине военно-техническую помощь, — отметил Кашин.

Эксперт напомнил, что американцы жертвовали обороноспособностью Тайваня после начала специальной военной операции на Украине. Это приводило к множественным задержкам в согласовании сроков поставок оружия на остров.

США рассчитывали, что Россию можно будет быстро сломать, и дальше уже перераспределить ресурсы на сдерживание китайцев. Но, поскольку не получилось, сейчас им приходится отыгрывать назад, потому что ситуация вокруг Тайваня осложняется, ухудшается баланс сил для Тайваня. Они действительно начинают использовать чрезвычайные механизмы для насыщения острова оружием и начинают какие-то ресурсы перераспределять, — заявил эксперт.

Ранее издание Financial Times сообщило, что президент США Джо Байден намерен попросить конгресс оплатить оружие для Тайваня из бюджета для Украины. По их информации, такое решение глава Соединенных Штатов принял из-за растущих угроз со стороны Китая. Белый дом может представить запрос в этом месяце.