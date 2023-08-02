Байден хочет оплатить оружие для Тайваня из бюджета для Украины

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Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден намерен попросить Конгресс оплатить оружие для Тайваня из бюджета для Украины, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. По их информации, такое решение глава Соединенных Штатов принял из-за растущих угроз со стороны Китая. Белый дом может представить запрос в этом месяце.

Financial Times пишет, что в случае одобрения Тайвань впервые получит оружие через систему, финансируемую налогоплательщиками США.

Эксперт по безопасности в Азии в аналитическом центре Американского института предпринимательства Зак Купер рассказал газете, что среди республиканцев, которые выступают против помощи Украине, есть те, кто готов поддержать Тайвань.

Добавление дополнительного финансирования для Тайваня поставит некоторых республиканцев в Палате представителей в более сложное положение, поскольку многие, кто выступает против финансирования Украины, по-прежнему выступают за поддержку Тайваня, — сказал Купер.

Ранее экс-глава Пентагона Марк Эспер высказал мнение, что если пост президента США снова займет Дональд Трамп, то возможен вывод американского вооруженного контингента из Японии и Южной Кореи, а также ослабление отношений с Тайванем.