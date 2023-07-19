В США озвучили единственное условие для выхода страны из НАТО Экс-глава Пентагона Эспер назвал переизбрание Трампа условием для выхода США из НАТО

Фото: Global Look Press

Дональд Трамп

США могут выйти из состава НАТО, если пост президента страны снова займет Дональд Трамп, заявил экс-глава Пентагона Марк Эспер в эфире тайваньского телеканала TVBS. По его словам, когда миллиардер занял Белый дом в прошлый раз, он сконцентрировал внимание на противостоянии с Китаем.

Я опасаюсь того, что во второй администрации он в конечном итоге инициирует наш выход из НАТО, — сказал Эспер.

Он также не исключил вывода американского вооруженного контингента из Японии и Южной Кореи, а также ослабления отношений с Тайванем. Эспер напомнил, что во времена своего президентства Трамп настаивал на «совершенно ином подходе» во внешней политике.

Ранее Трамп утверждал, что в случае победы на выборах президента США в 2024 году намерен добиваться мирного соглашения между Россией и Украиной. По его словам, он поговорит с президентами обеих стран и желаемого удастся достичь «очень быстро».

Трамп уверен, что для прекращения боевых действий одной из стран необходимо предложить «кучу денег», а другой заявить, что та их не получит. Миллиардер также напомнил, что хорошо ладит с президентом РФ Владимиром Путиным. Это, по мнению Трампа, может поспособствовать урегулированию.