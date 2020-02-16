https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Интернет-портал «КиноПоиск» отредактирует карту мира в разделе «География фильмов», где Крым представлен как украинская территория. Сейчас при ранжировании картин в личном профиле пользователей сайт показывает карту России без Крыма.

На этот факт обратили внимание пользователи ресурса. В пресс-службе «Яндекса», которому принадлежит «КиноПоиск», пообещали внести коррективы. В компании заявили, что изображение карты устарело, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Эта карта была опубликована в 2010 году и носит иллюстративную роль. С тех пор она не обновлялась и не претендует на актуальность, — заявили в «Яндексе».

Там отметили, что сейчас идёт поэтапное обновление дизайна сайта, в рамках которого устранят и географическую неточность.

Как писал NEWS.ru, аналитики интернет-сервиса «КиноПоиск» составили рейтинг лучших фильмов, сериалов и персон 2019 года.