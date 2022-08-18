Кинолог рассказал, как защитить питомца от смога Кинолог Голубев: лучше воздержаться от прогулок с собакой во время смога

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Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев в интервью РИА Новости дал советы, как во время смога позаботиться о собаках. Он объяснил, что особенное внимание нужно уделять самочувствию питомцев с заболеваниями и лишним весом, а также пожилым и беременным.

В этот период будьте особенно внимательны к питомцам, страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний, к собакам, у которых есть проблемы с легкими, лишним весом, а также к пожилым и беременным питомцам, — отметил Голубев.

По словам специалиста, если на улице хорошо виден смог, который сопровождается едким запахом, лучше временно воздержаться от прогулок. Вместо этого необходимо создать комфортные домашние условия, закрыв окна, включив вентилятор или кондиционер, а также воспользовавшись увлажнителями и очистителями воздуха.

Кинолог посоветовал хозяевам чаще давать питомцу чистую воду, промывать ему глаза, нос и умывать прохладной водой. В доме надо проводить влажную уборку и ограничить чрезмерные физические нагрузки.

Голубев отметил, что в такой период в первую очередь стоит ориентироваться на состояние здоровья и самочувствие животного. Если у собаки наблюдаются такие симптомы, как учащенное дыхание, дезориентация, шаткость походки, кашель и чихание, слезящиеся глаза, общее недомогание и вялость, а также потеря сознания и судороги, необходимо незамедлительно обратиться к ветеринарному врачу.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, что из-за смога в Москве могут особенно пострадать люди с хроническими заболеваниями легких и бронхов, аллергики, а также те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Тем не менее из-за концентрации вредных веществ в воздухе в той или иной степени недомогания могут возникнуть у каждого.