Киев начал стягивать дополнительные резервы под Артемовск Советник Пушилина: противник начал в спешке стягивать дополнительные резервы под Артемовск

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Вооруженные силы Украины начали в спешке стягивать дополнительные резервы под Артемовск, передает РИА Новости со ссылкой на Игоря Кимаковского, советника врио главы ДНР Дениса Пушилина. По его словам, разведка доложила, что в Киеве идет борьба: отводить войска из Артемовска или нет.

Противник начал в спешке стягивать дополнительные резервы под Артемовск. По данным разведки, есть информация, что в Киеве идет борьба: отводить войска из Артемовска или нет, — заявил Кимаковский.

Несмотря на это российские вооруженные силы продолжают наступательные действия.

Ранее новостное агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на официальные лица США и стран Евросоюза, что украинские военные вскоре могут отступить из Артемовска, а поставленное ранее западное оружие не поможет ВСУ. Собеседники агентства уточнили, что этот шаг необходим для того, чтобы Киев мог начать весеннее наступление на юге. В статье отмечается, что украинские войска ожидают сложные недели.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что поставляемые на Украину танки Leopard 2 будут сожжены подобно фашистским «Тиграм» в Сталинградской битве, которая завершилась 80 лет назад победой советских войск.