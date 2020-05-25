Каждое десятое воздушное судно МЧС не используется для полётов, выяснили представители Счётной палаты в результате проверки авиационного обеспечения министерства.
Отмечается, что МЧС укомплектовано воздушными судами более чем на 95%. При этом каждое десятое из них не летает. Это происходит ввиду различных причин. У некоторых кораблей нет разрешительных документов, другие суда находятся в стадии затяжного ремонта и не только.
Как подчеркнул аудитор Счётной палаты Олег Савельев, за последние три года семь самолётов Федерального государственного унитарного авиационного предприятия МЧС России, находящегося в стадии банкротства, не совершили ни единого вылета.
Проверка показала, что с 2017 года более 40% налёта часов авиации министерства приходилось на «коммерческие» рейсы. За период с 1 января 2017 года по 1 июля 2019 года доходы от них превысили два млрд рублей. При этом авиация МЧС привлекалась к «коммерческим» перевозкам даже в периоды так называемого «усиления авиационной группировки»,
Как ранее писал NEWS.ru, первый вертолёт «Ансат» поступилв распоряжение МЧС России. Контракт на поставку машины был подписан в марте 2019 года.
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