https://static.news.ru/photo/f8aca66c-9f2f-11ea-b097-fa163e074e61_660.jpg Фото: МЧС России/vk.com

Каждое десятое воздушное судно МЧС не используется для полётов, выяснили представители Счётной палаты в результате проверки авиационного обеспечения министерства.

Отмечается, что МЧС укомплектовано воздушными судами более чем на 95%. При этом каждое десятое из них не летает. Это происходит ввиду различных причин. У некоторых кораблей нет разрешительных документов, другие суда находятся в стадии затяжного ремонта и не только.

Как подчеркнул аудитор Счётной палаты Олег Савельев, за последние три года семь самолётов Федерального государственного унитарного авиационного предприятия МЧС России, находящегося в стадии банкротства, не совершили ни единого вылета.

Проверка показала, что с 2017 года более 40% налёта часов авиации министерства приходилось на «коммерческие» рейсы. За период с 1 января 2017 года по 1 июля 2019 года доходы от них превысили два млрд рублей. При этом авиация МЧС привлекалась к «коммерческим» перевозкам даже в периоды так называемого «усиления авиационной группировки», передаёт РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, первый вертолёт «Ансат» поступилв распоряжение МЧС России. Контракт на поставку машины был подписан в марте 2019 года.