Первый вертолёт Ансат передан МЧС РФ

https://static.news.ru/photo/e5776854-95cd-11ea-8a47-fa163e074e61_660.jpg Вертолёт Ансат Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый вертолёт Ансат поступил в распоряжение МЧС России. Контракт на поставку машины был подписан в марте 2019 года.

Об этом сообщили в пресс-службе холдинга «Вертолёты России», который и поставил Ансат министерству. В частности, он был передан Фонду содействия развитию государственных органов по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Вертолет уже поступил в распоряжение Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС РФ и дислоцируется на аэродроме Касимово, — говорится в сообщении.

Переданная машина выполнена в универсальном варианте исполнения, с подготовленным местом для медицинского модуля и семью пассажирскими местами, передаёт РИА Новости.

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