Первый вертолёт Ансат передан МЧС РФ

Первый вертолёт Ансат поступил в распоряжение МЧС России. Контракт на поставку машины был подписан в марте 2019 года.
Об этом сообщили в пресс-службе холдинга «Вертолёты России», который и поставил Ансат министерству. В частности, он был передан Фонду содействия развитию государственных органов по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Вертолет уже поступил в распоряжение Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС РФ и дислоцируется на аэродроме Касимово, — говорится в сообщении.
Переданная машина выполнена в универсальном варианте исполнения, с подготовленным местом для медицинского модуля и семью пассажирскими местами,
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