МЧС: пожары, смерчи и шквалы ожидаются в России этим летом

https://static.news.ru/photo/b60bce20-90b4-11ea-ba51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пожары, шквалы и смерчи ждут жителей европейской части России и Сибири этим летом. МЧС сделало свой прогноз наступающего сезона.

Пожароопасность в этом году будет более продолжительной: самые ранние очаги возгорания зафиксированы уже в феврале. Малоснежная и тёплая зима привела к маловодью, поэтому сейчас спасатели пристально следят за ситуацией на территории Забайкалья, Хабаровской и Приморского краёв, юга Красноярского края, Бурятии, Тывы, Хакасии, Иркутской, Кемеровской, Амурской, а также Ростовской и Воронежской областей, пишет «РГ».

Торфяные пожары могут возникнуть во Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской, Нижегородской областях. Но они уже будут не такими масштабными, как десять лет назад.

Согласно прогнозам, предстоящее лето может быть очень жарким. Предпосылки аномалий имеются в южных регионах европейской части России — это засуха. В связи со складывающейся обстановкой МЧС прогнозирует увеличение количества смерчей, ливней, града, шквалов. Это связано с повышением температуры воздуха и влажности.

Смерчи традиционно наблюдается с мая по август в средней полосе России вплоть до Урала. Особенно им подвержены побережья Чёрного и Каспийского морей. Однако, в последние годы единичные случаи зафиксированы и на севере европейской части России, и в Сибири.

Ранее NEWS.ru сообщал, что прогнозы говорят о том, что предстоящее лето может быть аномально жарким. Об этом заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.