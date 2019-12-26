Ночью 25-го декабря по Крымскому мосту прошёл первый пассажирский поезд.

Именной состав «Таврия», отправившийся из Санкт-Петербурга 23 декабря, прибыл на вокзал Симферополя в 9:25 по московскому времени. Таким образом, путь в 2731 км был преодолён за 43,5 часа.