Самолёт Fokker 100 авиакомпании Bek Air разбился вблизи аэропорта Алма-Аты. Лайнер упал сразу после взлёта непосредственно за взлётно-посадочной полосой. По предварительным данным, на борту находилось около 90 человек, сообщается о 14 погибших.

КЧС МВД Республики Казахстан

КЧС МВД Республики Казахстан

КЧС МВД Республики Казахстан

КЧС МВД Республики Казахстан

КЧС МВД Республики Казахстан

КЧС МВД Республики Казахстан

Тимур Батыршин/РИА Новости

Sputnik/РИА Новости

emer.gov.kz

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