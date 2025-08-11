Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 09:40

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 11 августа: инфографика

Фото: РИА Новости

В ночь на 11 августа ВС РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 32 дрона противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: семь БПЛА — над территорией Белгородской области, по пять БПЛА — над территориями Брянской и Калужской областей, четыре БПЛА — над территорией Республики Крым, по два БПЛА — над территориями Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской областей, Московского региона и один БПЛА — над территорией Тульской области, — говорится в сообщении.


Фото: Иллюстрация NEWS.ru

дроны
Минобороны РФ
беспилотники
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач предупредила о риске восьми заболеваний из-за недостатка сна
Юрист ответил, можно ли реализовать идею объединения паспорта и СНИЛС
Звезда сериала «Три сестры» рассказала, как похудела после родов
Разговор на русском языке во Львове закончился для мужчины протоколом
Самолет со 192 пассажирами врезался в другой лайнер во время взлета
В Госдуме предложили помечать созданный ИИ-контент
Добывавшая в России нефть ирландская Petroneft будет ликвидирована
Родителям дали советы, как вовлечь ребенка в повседневные семейные дела
«Молдова на перепутье»: Шойгу напомнил Кишиневу о рисках сближения с НАТО
Где лучше жить в Москве: хорошие и плохие районы в 2025 году
Диск от болгарки прилетел в лицо россиянки во время ремонта
ПВО сбила пятый за утро беспилотник, летевший в сторону Москвы
ЕС намерен провернуть хитрый трюк с Зеленским на переговорах на Аляске
Соленые огурцы по рецепту бабушки! Вкуснее не придумаешь
Политолог оценил вероятность побега Зеленского зимой из Киева
Польша собирается превратить ветропарк в центр шпионажа за Россией
В Лос-Анджелесе разгромили магазин ради лабубу
Как выбрать вытяжку для кухни — полезные советы и рекомендации
Старейшие действующие храмы России
В Британии поставили крест на позиции Киева по территориальным уступкам
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.