Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 11 августа: инфографика

В ночь на 11 августа ВС РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 32 дрона противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: семь БПЛА — над территорией Белгородской области, по пять БПЛА — над территориями Брянской и Калужской областей, четыре БПЛА — над территорией Республики Крым, по два БПЛА — над территориями Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской областей, Московского региона и один БПЛА — над территорией Тульской области, — говорится в сообщении.



