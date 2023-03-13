Караулов рассказал, когда вернется в Россию Караулов заявил, что вернется в Россию после окончания реабилитации из-за операции

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Андрей Караулов

Проходящий подозреваемым по двум уголовным делам журналист Андрей Караулов в беседе с NEWS.ru заявил, что обязательно вернется в Россию, как только закончится реабилитация после операции. Он сообщил, что 28 марта у него запланирована встреча с лечащим врачом, после которой в случае снятия всех медицинских ограничений он отправится в Москву.

Я приеду [в Россию], как только встану с инвалидной коляски. 28 марта у меня контрольная встреча с врачом, и после нее я приеду в Москву, если снимут с меня все медицинские ограничения. Но я все равно приеду, — заявил Караулов.

Ранее журналист в беседе с NEWS.ru признался, что узнал об уголовном деле о клевете в отношении Никиты Михалкова из сообщений СМИ. Он рассказал, что не видел самого заявления режиссера. По словам Караулова, обыски по уголовному делу о клевете на Михалкова прошли 2 марта. Журналист рассказал, что обыски проходили по 17 адресам, в том числе по месту жительства дочери, тещи и друзей.

В ноябре прошлого года стало известно, что Караулов объявлен в федеральный розыск. Предположительно, поводом для преследования журналиста могло стать дело о клевете в отношении главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. В начале того месяца дома у Караулова прошел обыск, телеведущий назвал мероприятия «пьеса „Ксения Собчак“, акт второй». Месяцем позже журналисту изменили статус со свидетеля на подозреваемого в рамках уголовного дела о клевете в отношении главы Ростеха.