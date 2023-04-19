«КАМАЗ» предложил ужесточить требования к грузовому транспорту Представитель «КАМАЗ» Пронин предложил перевести большегрузы на электричество

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В комитете Государственной Думы по энергетике прошло заседание, посвященное развитию рынка природного газа. В рамках совещания представитель «КАМАЗ» Евгений Пронин предложил ужесточить требования к автобусам и грузовому транспорту. Так, он отметил, что необходимо обязать водителей большегрузов работать на метане или электричестве в городах, где проживает больше 500 тысяч человек, сообщает EADaily.

Как уточняет издание, ассоциации провела опрос, в рамках которого выяснилось, что большинство поддерживают инициативу Пронина. Но говорить о том, будет ли реализована идея, пока что рано.

На круглом столе также вновь возник вопрос конкуренции между двумя альтернативами традиционному топливу, электричеству и природному газу. Один из экспертов уточнил, что экономический эффект при использовании газа более очевидный. Кроме того, он отметил, что к транспорту, передвигающемуся на электричестве, относятся необъективно.

Экономист Владимир Бессонов ранее назвал нефте- и газодобычу, химию и производство древесины теми секторами, где произойдет наибольший экономический подъем. По его словам, именно в этих отраслях наблюдалось наибольшее падение после введения антироссийских санкций.