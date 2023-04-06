Экономист назвал точки роста экономики России Эксперт Бессонов считает, что подъем экономики России затронет нефтедобычу и сельское хозяйство

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подъем экономики России после спада, вызванного введением санкций, затронет те сектора, где падение было более глубоким — нефте и газодобыча, химия, производство древесины, считает начальник отдела анализа отраслей реального сектора и внешней торговли Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Владимир Бессонов. В интервью NEWS.ru он также сообщил, что росту экономики будет способствовать спрос на продукцию ВПК.

Восстановительный подъем экономики России будет наблюдаться, в первую очередь, в тех секторах, где произошел наиболее глубокий спад в результате введения санкций. Это – добыча нефти, природного газа, производство нефтепродуктов, производство древесины и изделий из дерева, крупнотоннажная химия, резина, пластмассы, автотранспортные средства, торговля непродовольственными товарами, выездной туризм, — заявил он.

Бессонов также отметил, что продолжится подъем отраслей, не связанный с геополитическим противостоянием. Среди них — сельское хозяйство, строительство (жилищное строительство, дороги, инфраструктура) и весь кластер, автомобильная промышленность, авиационная промышленность.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что единство стран Запада в противодействии России не исчезнет, невзирая на продолжительность украинского конфликта. Хозяин Белого дома на пресс-конференции в Оттаве пообещал, что Вашингтон будет давить на Москву «историческими санкциями». Американский президент добавил, что западные страны не откажутся от обучения и обеспечения необходимым снаряжением украинских военных.