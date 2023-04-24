Все ближе к Москве: до каких городов России долетали украинские дроны Беспилотники ВСУ неоднократно пытались атаковать объекты в российских регионах. Одна из атак произошла в 700 километрах от границы

Фото: Yves Choquette/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

24 апреля в Московской области обнаружили дрон-камикадзе украинского производства UJ-22 Airborn, а надводные беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались атаковать Севастопольскую бухту. С конца 2022-го — начала 2023 года в России произошло несколько инцидентов с беспилотниками. Украинские БПЛА несли угрозу для гражданских и критически важных объектов. Какие регионы чаще всего становились целью атак дронов ВСУ — в материале NEWS.ru.

От Адыгеи до Брянска

Самая масштабная атака украинских беспилотников произошла 28 февраля 2023 года и затронула сразу несколько российских регионов. О происшествиях сообщили в Адыгее, Белгородской и Брянской областях, а также в Краснодарском крае и Подмосковье. Большинство БПЛА были сбиты средствами ПВО.

В Туапсе после атаки двух беспилотников со взрывчаткой загорелась крупная нефтебаза «Роснефти». По информации МЧС России по Краснодарскому краю, пожар охватил территорию площадью 200 кв. м. В результате пострадала система теплоснабжения столовой. После взрыва остались две воронки глубиной около полутора метров.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что в ночь на 28 февраля в поселке Новом Гиагинского района республики упал «неустановленный летательный аппарат». По его словам, никто не погиб и не пострадал, но повреждения получила хозяйственная постройка животноводческой фермы. Минобороны РФ подтвердило атаку украинских беспилотников, отметив, что попытка была подавлена средствами радиоэлектронной борьбы.

Фото: George Chernilevsky/CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons БПЛА Ту-141

«Оба беспилотника потеряли управление и отклонились от траектории полета. Один БПЛА упал в поле, другой беспилотник, отклонившись от траектории, не нанес вреда атакуемому объекту гражданской инфраструктуры», — говорится в сообщении Минобороны.

В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в Белгороде нашли обломки трех БПЛА. Он отметил, что в результате их поражения никто из людей не пострадал. Однако в некоторых зданиях были выбиты окна, также незначительные повреждения получили припаркованные на улицах автомобили.

Утром 28 февраля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что беспилотник сбит в Суражском районе, пострадавших нет, разрушения не зафиксированы. По данным Telegram-канала Baza, Брянскую область атаковали три беспилотника-камикадзе.

В Коломне 28 февраля упал беспилотник UJ-22 Airborn. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подтвердил эту информацию и сообщил, что падение БПЛА произошло рядом с деревней Губастово. По его словам, целью дрона, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал.

Фото: Министерство обороны РФ Беспилотный летательный аппарат UJ-22 Airborne, уничтоженный расчетом комплекса «Панцирь»

Впоследствии выяснилось, что БПЛА упал недалеко от объекта компании «Газпром». Источник на газораспределительной станции в районе Коломны сообщил NEWS.ru, что аппарат зацепился за ветки дерева и рухнул, потеряв крыло.

Атаки БПЛА на приграничные регионы

Число атак беспилотников в приграничных с Украиной областях (Курской, Белгородской, на новых территориях) в 2022 году исчисляется сотнями. В текущем году инциденты продолжились.

9 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что системой ПВО уничтожен беспилотный летательный аппарат украинских войск. В тот же день ВСУ обстреляли деревню Раковку Климовского района Брянской области. По словам главы региона, в результате атаки никто не получил ранений. Удары задели жилой дом и хозяйственную постройку.

20 и 21 марта БПЛА четыре раза пытались атаковать нефтепровод «Дружба» в Брянской области, в результате никто не пострадал, разрушений не было.

3 апреля Богомаз заявил, что Вооруженные силы Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали Севский район. По данным властей, пострадавших в результате инцидента также не было.

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press Обломки БПЛА

Только за последние сутки в Белгородской области заметили четыре беспилотника. По данным Telegram-канала Baza, почти все БПЛА были оснащены боеприпасами. Один из дронов, пролетавший над селом Муром в 500 метрах от границы, удалось посадить средствами радиоэлектронной борьбы. По данным канала, второй беспилотник был замечен на окраине села Середа, его удалось сбить, однако при падении сдетонировал боеприпас, беспилотник взорвался.

Baza сообщает, что третий БПЛА смог долететь до села Муром и сбросить взрывное устройство на вышку коммуникационной связи. По информации канала, еще один беспилотник упал и взорвался в селе в Белгородском районе. В результате инцидента пострадал один человек, также был поврежден дизельный трансформатор.

Атаки беспилотников на Крым

Украинские БПЛА неоднократно пытались атаковать инфраструктуру Крыма. В результате были повреждены несколько гражданских объектов и получил ранение один человек.

9 декабря 2022 года в Севастополе над акваторией Черного моря корабль Черноморского флота сбил беспилотник ВСУ. Эту информацию подтвердил глава Крыма Сергей Аксенов. 16 января губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что системы ПВО и Черноморский флот сбили все 10 украинских беспилотников во время атаки. По его словам, поврежденных объектов нет, в городе все спокойно.

16 февраля Развожаев рассказал, что ПВО и Черноморский флот сбили два украинских БПЛА над Черным морем.

1 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военные предотвратили атаку БПЛА ВСУ на Крым. По его словам, шесть украинских беспилотников были сбиты средствами ПВО, еще четыре — выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы. Основной целью удара стал аэродром в Саках.

Фото: Сергей Батурин/РИА Новости Обломки беспилотника ВСУ американского происхождения, сбитого системой ПВО

20 марта в результате атаки БПЛА пострадал один человек, его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Советник главы Крыма Олег Крючков рассказал, что один из дронов сбили над джанкойским техникумом, он упал между учебным корпусом и общежитием, остальные — над жилыми районами.

Черноморский флот 22 марта отбил атаку надводных беспилотников на Севастополь. Три объекта намеревались проникнуть в бухту, однако российские моряки открыли по ним огонь из стрелкового оружия. Глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что от взрывов уничтоженных беспилотников в нескольких зданиях на улице Ленина вылетели стекла.

29 марта Сергей Аксенов заявил, что в Симферополе уничтожен беспилотник, в результате атаки никто не пострадал.

Михаил Развожаев 24 апреля рассказал об атаке на город надводных беспилотников ВСУ. По его словам, она началась около 03:30 мск. Один из беспилотников был уничтожен силами противоподводно-диверсионной обороны, другой взорвался сам, не достигнув цели. Атака была отражена на внешнем рейде, объекты в городе не были повреждены. Все городские службы работали в состоянии повышенной готовности.

Атаки БПЛА в Подмосковье

20 марта беспилотный летательный аппарат врезался в ЛЭП в Щелково. Взрывчатых веществ на нем не было обнаружено, никто не пострадал, линия электропередачи не получила повреждений, сообщили в администрации городского округа. На БПЛА была нанесена надпись «Летающая лаборатория».

6 апреля Telegram-канал Mash сообщил, что в Московской области на территории завода «Факел» в Химках упал самодельный беспилотник с камерами. По его данным, на предприятии производят системы ПВО «Тор» и С-400, а также модернизируются комплексы С-300 и «Оса». Дрон обнаружили охранники при обходе территории. По данным Mash, коптер имел размеры 30 на 30 сантиметров. На его корпусе было закреплено несколько камер. Предположительно, БПЛА мог упасть из-за глушилок связи.

Фото: Администрация городского округа Щёлково Московской области

Также 6 апреля самодельный беспилотник рухнул в Подольске. В пресс-службе администрации муниципалитета заявили, что БПЛА не был оснащен боезарядом. По информации ТАСС, дрон без боевой нагрузки был найден в промышленной зоне.

22 апреля, по информации Telegram-канала SHOT, похожий по описанию на UJ-22 Airborn дрон был замечен над Серпуховом. По данным канала, в тот день в полицию обратились как минимум два человека. Они сообщили, что видели большой беспилотник с длинным хвостом, серого цвета, без световых сигналов, который полетел в сторону деревни Бутурлино. Полиция обследовала зоны, где видели БПЛА, однако ничего подозрительного не нашли.

24 апреля на окраине Богородского городского округа Московской области жительница СНТ «Заря» обнаружила дрон-камикадзе. По данным Telegram-канала Shot, это UJ-22 Airborn украинского производства со штатным боеприпасом США. Внутри беспилотника, как утверждает SHOT, находилось 30 брикетов массой по 570 граммов со штатным американским пластичным взрывчатым веществом С-4. При этом в экстренных службах заявили РИА Новости, что беспилотник весом около 100 кг не имел боеприпасов.

Падение украинского БПЛА в Тульской области

26 марта в Минобороны РФ сообщили, что Киев предпринял попытку атаки беспилотным летательным аппаратом Ту-141 «Стриж», начиненным взрывчаткой. Система навигации беспилотника была выведена из строя комплексом РЭБ «Поле-21», дислоцированным в Тульской области. Аппарат упал в районе города Киреевска.

Вследствие ЧП частично пострадали 10 частных домов, из-за сильного взрыва в шести многоквартирных домах были выбиты стекла в подъездах. Три человека получили легкие ранения, им незамедлительно оказали медицинскую помощь.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Жилые дома, разрушенные в результате взрыва, в Киреевске Тульской области

Самая дальняя атака украинских БПЛА

5 декабря 2022 года постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Украина использовала модифицированные советские БПЛА Ту-141 «Стриж» при атаке на российские военные аэродромы в Рязанской и Саратовской областях.

29 декабря 2022 года губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что системы ПВО сбили в БПЛА Энгельсском районе. В результате падения осколков повреждены забор частного дома, автомобиль и гараж, в одном из домов выбило окно на балконе. По словам жителей Энгельса, взрывы раздавались около военного аэродрома. По всей видимости, это самая дальняя атака украинского беспилотника из известных — расстояние от Энгельса до границы с Украиной более 700 километров.

6 февраля БПЛА Ту-141 «Стриж» взорвался в Калужской области. Губернатор региона Владислав Шапша подчеркнул, что в результате произошедшего никто не пострадал, ущерба инфраструктуре нанесено не было.