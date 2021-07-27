Как земля у МКАДа вскормила российских политиков

Скандал с исключением Павла Грудинина из предвыборных списков КПРФ, в общем-то, был предсказуем и сам по себе малоинтересен. Кремль давно не пускает соперника Владимира Путина 2018 года ни на какие выборные должности, видимо, считая, что тот нарушил какие-то негласные договорённости, и что ему доверять нельзя.

А поскольку Грудинин — фигура сравнительно популярная, по крайней мере, среди тех, что есть у КПРФ в запасе, то его выдвижение в этот раз опять шло вразрез с некими планами властей относительно того, сколько коммунисты могут получить процентов и как они должны вести кампанию. Коммунисты, впрочем, тоже не в обиде. Они получили повод для грозных словоизвержений в адрес власти и возможность выставлять себя преследуемыми. Возможно, выдвижение Грудинина с этой целью и производилось.

Сам по себе Грудинин предсказуем и с ним после 2018-го всё понятно. Но я давно хотел написать статью о нём в сопоставлении с другим деятелем, страшно на него похожим, и это сравнение дает возможность понять, насколько детерминированы процессы, происходящие, что в Подмосковье и его сельском хозяйстве, что в нашей политике.

В десяти километрах от Совхоза им. Ленина против часовой стрелки по МКАДу, по ту сторону Москвы-реки лежит другой знаменитый совхоз — Белая Дача. Можно сказать, что они соседи. Сегодня Белая Дача известна как место расположения одного из магазинов ИКЕА. А вот руководитель этого совхоза известен общественности куда меньше Грудинина. И напрасно.

Виктор Семёнов родился в 1958 году, Грудинин — в 1960-м. Оба выросли в ближайшем Подмосковье, закончили профильные с/х институты, и сразу после их окончания попали на работу в соответствующие совхозы. Семёнов директором совхоза на перестроечной волне, а Грудинина в 1990 назначили продвигался чуть быстрее, да и был на пару лет старше, так что в 1988 стал замдиректора своего совхоза (практически он им уже руководил), а в 1995 директором.

Далее оба совершили скачок в политику, Грудинин с 1997 года три созыва был депутатом Мособлдумы, а Семёнов в 1998-1999 работал министром сельского хозяйства РФ, а затем три срока депутатом Госдумы. Так что оба шли в плотной связке еще с конца 80-х годов как два соседа-ровесника – директора подмосковных совхозов.

Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Оба были членами «Единой России», подчеркнуто лояльными исполнительной власти. Однако где-то после 2010 года пути их начали расходиться. Семёнов разочаровался в политике, целиком ушёл в бизнес и разного рода благотворительно-патриотические проекты. Грудинин наоборот — втянулся в политику, вышел из «Единой России», и стал кандидатом в президенты от КПРФ, и до сих пор тесно с партией сотрудничает.

Итог известен – бизнес Семёнова процветает, у Грудинина же одни проблемы за проблемой, что в бизнесе, что политической карьере. Где-то на каком-то этапе он совершил неправильный выбор. Наверное, подумал, что вот-вот начнётся оживление политической жизни, и сделал ставку на это, тогда как Семёнов, наоборот, понял, что впереди никакой публичной политики больше не будет, и надо с этим закругляться.

Но история Грудинина-Семёнова — это не только персональная история про судьбы молодых хозяйственников периода перестройки – как они приспособились к новым временам? Это и история про судьбы подмосковного сельского хозяйства.

Оба совхоза — и Белая Дача, и им. Ленина были не просто сельхозпредприятиями, но образцово-показательными. На них отрабатывались новые технологии, внедрялись достижения сельхознауки, новые сорта и породы. Совхоз им. Ленина специализировался на плодах и ягодах, обеспечивая ими Москву (откуда и знаменитая грудининская клубника), а Белая Дача — на овощах (преобразованные в наше время в салаты и прочую зелень).

Однако на одной сельхозпродукции оба хозяйства не выжили бы. Судите сами – урожай клубники раз в год, а на что жить в остальное время? Поэтому, когда «коммуниста» Грудинина ругают за то, что он продал земли своего совхоза под разного рода строительные проекты, можно посмотреть на то, что делается в Белой Даче по ту сторону Москвы-реки. Сегодня в империи Семёнова салаты занимают лишь очень скромную часть бизнеса. Основную же прибыль дают всевозможные девелоперские проекты ничего или почти ничего не имеющие с сельским хозяйством. Да и салаты выращиваются по большей части уже не в Подмосковье.

Виктор Семенов Нина Зотина/РИА Новости

Так что опытно-показательные хозяйства ближнего Подмосковья, создаваемые с таким трудом, в основе своей наказали долго жить. На месте бывших теплиц, полей, свиноферм и прочего – торговые центры, фитнесы, жилые кварталы бесконечных и безвкусных многоэтажек. И дело не в Грудинине или Семёнове. Благодаря спекулятивному ажиотажу земля вокруг Москвы стоит столько, что вести сельское хозяйство на ней практически невозможно.

Но тот первоначальный капитал в виде административной ренты, который получили в начале 90-х молодые директора совхозов Семёнов и Грудинин, позволил им не только чудовищно разбогатеть, но стал основой для их впечатляющей политической карьеры, которая в разное время забрасывала их очень высоко. Так что подмосковная земля воистину оказалась золотой, и тот, кто оказался на ней в нужное время почувствовал это.

Стоит заметить, что и ряд других людей смогли от землицы у МКАДа выстроить себе карьеру. Например, Алексей Гордеев, нынешний зампред Думы, в прошлом многолетний министр сельского хозяйства. В 1986 году он стал директором агропромышленного комбината Москва, куда входила и Белая Дача, и Виктор Семёнов был его подчинённым, и так в паре, то один выдвигаясь вперед, то другой, они работали много лет.

На примере Грудинина, Гордеева, Семёнова видно, что молодые директора-аграрии около МКАДа рубежа 80-90-х самой судьбой были обречены на успех. Заметим также, что и Юрий Лужков, связь с которым была критически важна для Семёнова в своё время, пришёл в мэры не откуда-нибудь, а с Мосагропрома, и прекрасно всех их знал, и знал ситуацию с околоМКАДовской землёй, что называется, изнутри. Так что и Лужкову повезло – не попади он в свое время в сельское хозяйство, как ему думалось — в ссылку, никогда бы мэром он не стал.